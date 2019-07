Maltempo, trovato morto anziano travolto dal fango in un canale di scolo

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in mezzo al fango e ai detriti per il maltempo che si è abbattuto ad Arezzo ieri, sabato 27 luglio. La vittima è stata individuata dai vigili del fuoco in un canale di scolo di una strada vicinale tra il campo sportivo di Olmo e la E45. L'uomo si trovava in mezzo al fango e ai detriti, non lontano dalla propria auto che è stata travolta dalla piena e che al momento deve ancora essere recuperata.

GLI ALTRI INTERVENTI

Nella notte, attivati 77 volontari di Anpas Toscana. I primi 31 sono già nell’Aretino per intervenire a supporto della popolazione. I volontari sono inquadrati all’interno della Colonna mobile di protezione civile della Regione Toscana.

Le squadre hanno in dotazione potenti idrovore per svuotare scantinati e altre zone allagate, oltre a veicoli adatti allo spazzamento delle strade e alla ripulitura dal fango.

Le altre squadre sono in preallarme pronte a partire sotto il coordinamento della sala operativa regionale che si trova a Firenze e gestisce l’emergenza in accordo con la Regione Toscana e gli altri enti coinvolti.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Saline di Volterra sono intervenuti intorno alle ore 22.30 nel Comune di Pomarance, località Miccia, su richiesta dei Carabineri per cercare 5 persone che si erano disperse in una zona boschiva impervia.

Dopo vari tentativi sono stati contattati telefonicamente dalla sala operativa 115 che è riuscita a farsi inviare le coordinate geografiche del punto dove si trovavano queste persone, che successivamente sono state raggiunte a piedi dai pompieri. Le persone si trovavano in buono stato di salute.

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto hanno effettuato nella nottata diversi interventi a causa dell'ondata di maltempo, in particolare nella parte nord della provincia per allagamenti, alberi pericolanti o per danni dovuti all'acqua.

Da segnalare un intervento effettuato dal distaccamento di Follonica per soccorrere un ragazzo rimasto bloccato con l'auto a causa dell'acqua, nel sottopasso stradale ferroviario del Casone, nel Comune di Follonica.

All'arrivo della squadra VF il conducente si era rifugiato sul tetto della vettura.

I Vigili del Fuoco del Comando di Livorno sono intervenuti questa mattina per un incendio autovettura su un cavalcavia della vecchia Aurelia che sormonta la SS1, tra San Vincenzo e Venturina. Non si segnalano persone coinvolte.

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena hanno effettuato circa 35 interventi a causa del maltempo, in particolare nella zona di Abbadia S.Salvatore. Al momento sono in corso 12 interventi e ne rimangono da evadere circa altri 10. Al momento non ci sono immagini degli interventi.

