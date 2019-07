Maltempo nell'Empolese Valdelsa, notte passata tranquilla

Attese in mattinata precipitazioni sparse o isolate di debole o moderata intensità nel territorio dell'Empolese Valdelsa, messo a dura prova nel pomeriggio di ieri nei territori di Certaldo, Gambassi Terme, Castelfiorentino.

Dal primo pomeriggio possibili nuovi rovesci e temporali a carattere sparso comunque attesi di minor intensità e di minor durata rispetto a quelle osservati nella giornata di ieri e nel corso della notte.

Il dato massimo di precipitazioni registrato in zona è stato di 137,8 mm a #Certaldo nelle 24 ore, la maggior parte dei quali fra le 15 e le 17:30 di ieri, evento che ha causato numerose criticità nella Valdelsa.

Tutti i livelli idrometrici sono nella norma (dopo che l'Elsa aveva ampiamente superato a Castelfiorentino il primo livello di guardia).

A Gambassi Terme, tra gli strascichi del maltempo, la carenza idrica in alcune zone del borgo. La società Acque sta intervenendo per sopperire a questi problemi.

A Montespertoli sotto osservazione i corsi d'acqua Pesciola (che ieri è stato messo sotto osservazione con chiusura della strada) e Virginio (che ha invece retto molto bene).

Questo l'aggiornamento a cura del sindaco Alessio Mugnaini:

- i ponticini sulla Pesciola della SP125 e di Via S. Piero in Mercato sono stati riaperti al transito. Fate comunque attenzione quando percorrete questi tratti in prossimità del torrente, specie in Via Voltiggiano.

- la SP80 da Baccaiano a Fornacette è transitabile ma il fango è ancora presente, dunque prestate attenzione.

- corrente elettrica tornata a Ortimino.

Tutte le notizie di Certaldo