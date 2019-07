Muore il prefetto di Lucca Leopoldo Falco: si era insediato a maggio

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini esprime il dolore per la perdita del prefetto Falco: “Stamattina, molto presto, ho saputo dell’improvvisa morte del Prefetto Leopoldo Falco che si era insediato a maggio a Lucca. In queste poche settimane di lavoro ho avuto modo di apprezzare in lui le migliori doti di uomo delle istituzioni, una disponibilità non comune e un immediato interesse a impegnarsi per trovare soluzioni ai problemi più importanti della città e del suo territorio”.

“Il dispiacere di avere perso il prefetto Falco – prosegue il sindaco - è davvero molto soprattutto dal punto di vista umano: ho trovato in lui una grande professionalità, un senso dello Stato e una signorilità nei modi e nel carattere che sono davvero rari. Per questo la sua prematura scomparsa lascia Lucca attonita e privata di un punto riferimento per tutta la comunità. Anche a nome della Giunta comunale esprimo alla famiglia i sentimenti del più vivo cordoglio”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

