Stringe turista per rubargli il cellulare, arrestato rapinatore

Un 30enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Firenze per la rapina di uno smartphone ai danni di un turista coreano che si trovava fuori dal suo hotel in via Nazionale. L'uomo avrebbe finto di conoscere l'asiatico e una volta stretto con forza, bloccandogli le braccia, gli ha portato via lo smartphone che aveva in tasca. Una gazzella dei militari ha trovato l'uomo in viale Strozzi, vicino alla Fortezza da Basso, seguendo le indicazioni del derubato-testimone. Una volta identificato, è stato trovato in tasca il telefono appena rubato. Dopo l'arresto per rapina aggravata, è stato trasferito in carcere a Sollicciano.

