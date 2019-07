SuRealistas y Sinedades, tropical party a Pomarance

ENCUENTROS | SuRealistas y Sinedades

Tropical pop party

al Musicastrada Festival XX edizione

30 luglio 2019

Loc. Serrazzano, Pomarance (PI)

ore 19.00 – Sinedades

ore 22.00 – SuRealistas

Come lo scorso anno il piccolo borgo di Serrazzano, il paese con una delle viste più mozzafiato della zona, sarà meta di una serata a tema “ballo”, stavolta dal Sud America.

Iniziano Erika Boschi e Agustin Cornejo, al secolo i Sinedades dalle ore 19.00 sulla splendida terrazza del circolo e seguono i SuRealistas dalle 22.00 in poi con i loro ritmi irrefrenabili nella Piazza del Pozzo.

I SINEDADES - Dopo anni di studio e sperimentazione personali, Erika Boschi – cantante italiana – e Agustin Cornejo – chitarrista argentino – fondano nel 2016 il progetto Sinedades, il cui nome significa “senza età” in lingua spagnola.

Con la classificazione al primo posto fra oltre 700 candidature del concorso Toscana 100 band promosso dalla Regione Toscana, la band realizza il primo disco. Questo primo lavoro è un incontro fra tropicalismo e bossa nova brasiliana, folk anglosassone e ritmi sudamericani. Erika e Agustin sono due piccoli mondi che si incontrano, due culture diverse che entrano in contatto e trovano nella musica l’intima risposta alla loro urgenza espressiva. Sospesi tra world music e MPB (Musica Popolare Brasiliana), Europa e Sudamerica, pop e tradizione, Erika e Agustin compongono melodie e storie collegate da temi ricorrenti: la connessione con la natura, l’amore, la fantasia, il sogno, l’approfittare del tempo, il viaggio, la scoperta del proprio mondo interiore.

I SUREALISTAS - Tre fratelli argentini...e altri cinque fratelli acquisiti! Scrivono e cantano in spagnolo, mescolando ritmi caraibici e intimità da cantautore, spirito porteño e sonorità brasiliane senza mai allontanarsi dalla loro idea di musica, fatta di ironia, esuberanza e interazione con il pubblico. La loro musica parte affonda le sue radici nel Sud, inteso come Sud del mondo, Sud quasi come stile di vita. Suoni caldi mischiati tra di loro che generano una musica da ballare e da ascoltare fino all’ultima nota. L’influenza argentina, sudamericana, è notevole e come ci racconta Jeremias, per questi fratelli suonare è il loro modo di esprimersi.

Nati e cresciuti in un ambiente musicale si avvicinano alla musica sin da piccolissimi. Dopo svariate tappe in pub, locali, festival i Surealistas sono oggi una delle formazioni più apprezzate del nostro territorio e non solo. Nel 2019 hanno suonato in tutta Europa (Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Germania e Belgio) con aperture indimenticabili ai Wemblers e al Grupo Compay Segundo e pubblicato il loro secondo video.

