Abbadia San Salvatore, assessore Fratoni: "Genio civile, verificare i danni delle piogge"

Sopralluogo stamani dei tecnici del Genio civile regionale ad Abbadia San Salvatore (Si), dove si registrano ingenti danni dopo le forti piogge di sabato notte.

I danni, come hanno rilevato i tecnici, sarebbero stati provocati in particolare dal malfunzionamento di un tombamento che non ha retto alla portata dell'acqua andando in pressione e provocando l'allagamento di diverse strade e abitazioni nel centro storico del paese.

L'intervento è stato già oggetto di un finanziamento regionale per la prima tranche di lavori nel 2010, che però ha visto avviare il cantiere solo di recente. Già finanziata anche la seconda tranche.

"Il mandato degli uffici del Genio civile – ha detto l'assessore all'ambiente Federica Fratoni – era di verificare subito i danni dovuti alle piogge del fine settimana e insieme agli enti locali individuare gli interventi urgenti da attivare immediatamente."

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Siena