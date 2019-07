Anniversario dello sbarco sulla luna, apertura straordinaria alla Biblioteca San Giorgio

In questi giorni tutti i media hanno dedicato grande spazio al cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna. Filmati d’epoca, poesie, racconti, film dedicati a ricostruire l’avventura dell’Apollo 11 si sono alternati sui diversi canali televisivi, hanno “invaso” i social media e riportato a riassaporare l’indelebile ricordo di una emozione antica: quella di una sera speciale d’estate (erano da poco passate le venti in Italia), in cui tutto il mondo si fermò, per assistere ad uno degli eventi più significativi del ventesimo secolo.

Anche la biblioteca San Giorgio vuole ricordare questo evento, offrendo per mercoledì 31 luglio una apertura straordinaria fino alle 23 dedicata alla luna e in generale all’esplorazione del cielo e dello spazio. Le attività in programma, fino dal primo pomeriggio, culmineranno con una lezione di astronomia generale a cura del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese e di una successiva osservazione guidata del cielo al telescopio. Per chi volesse trattenersi no stop in biblioteca dal pomeriggio, c'è la possibilità di approfittare dalle 19.30 di un ricco apericena alla Caffetteria San Giorgio (costo 8 euro). Tra gli scaffali tanti suggerimenti di lettura per grandi e bambini per lasciarsi stregare dalle stelle e leggere storie al chiarore lunare, e in distribuzione una rassegna bibliografica tematica sul tema della serata.

In dettaglio il programma.

Alle ore 16, nella sala cinema, proiezione di un film della rassegna “Walking on the Moon” a cura di YouLab Pistoia.

Dalle 17, nella sala cinema Ragazzi, proiezione di un cartone animato lunare.

Dalle 17, nella San Giorgio Ragazzi, Luna ti amo, per ricostruire il fantastico puzzle disegnato da Fabio De Poli (Premio Andersen 2005 con il libro Notte di luna con testo di Andrea Rauch). Laboratorio per bambini da 5 anni.

Dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30, nella San Giorgio Ragazzi, giochi medievali per bambini a cura dell’Associazione Nobiltà e Contado di Pistoia.

Dalle 17.30 alle 22.30, nella Galleria Centrale, Di libro in libro. Mercatino del libro usato a cura degli Amici della San Giorgio

Dalle 18.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 22.30, nella San Giorgio Ragazzi, Pronti al lancio? Una navicella spaziale da realizzare con i 130 componenti makedo per un nuovo viaggio verso la luna. Laboratorio per grandi e piccini.

Alle 20.45, nell'auditorium Terzani, “Allunaggio e dintorni” a cura del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese. Lezione di astronomia generale con approfondimenti sulla luna e sulle fasi che hanno portato alla sua conquista. Proiezione di filmati e immagini dell’epoca.

Alle 21, nello spazio YouLab Pistoia, Accendiamo il nostro razzo spaziale. Laboratorio creativo di elettronica per bambini.

Alle 21.45, nella terrazza al primo piano, osservazione di pianeti al telescopio e indicazione delle principali costellazioni visibili, a cura del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese (in caso di maltempo l’osservazione non verrà effettuata).

Fonte: Comune di Pistoia

