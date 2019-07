Asfaltature strade a Empoli, ecco gli ultimi lavori di manutenzione

Terminato il recente intervento di manutenzione sulle strade comunali che si è svolto nelle ultime due settimane.

I lavori hanno interessato la viabilità cittadina, interventi nel centro cittadino di Empoli, ma anche in altre zone. L’obiettivo è quello di risanare alcuni tratti che presentano problemi dovuti a cedimenti e grande usura.

La ditta incaricata dal Comune ha sfruttato il clima del tutto favorevole a questo tipo di lavori di questo periodo.

Ecco tutte le strade che sono state sottoposte a riasfaltatura: Piazza Gamucci, il tratto finale di Via Carrucci, Viale Giotto (intersezione Via Dainelli -Via Alzaia), Via Lucchese (tratto da Via della Repubblica a Via Ripa), Via Leonardo da Vinci (tratto finale all’intersezione con Via Cavour); Via Roma, nel tratto compreso tra Via Giovanni da Empoli e Piazza Don Minzoni. Prima ancora c’erano stati interventi all'altezza del Ristorante Bianconi, in zona Empoli Est, in concomitanza con i lavori di asfaltatura della nuova rotatoria di via L. dalla Piccola, all’ingresso della zona commerciale di Pontorme.

Erano stati effettuati anche alcuni interventi in Via Sanzio , nel tratto finale verso via San Mamante, e anche nel tratto iniziale in zona Via Verdi.

In alcuni tratti è stato avviato anche il rifacimento della relativa segnaletica stradale orizzontale che sarà ultima nelle prossime settimane.

Ai tratti di competenza comunali si sono aggiunti anche due tratti di competenza Acque Spa in cui l’azienda che gestisce l’erogazione idrica, al termine di complessi lavori di potenziamento dell’acquedotto ha in questi giorni ripristinato il manto stradale in un tratto di Via della Maratona, in zona stadio, e un tratto di Viale Petrarca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

