Cadaveri non identificati, uno strumento operativo per accertarne le identità

Il giorno 29 luglio 2019, presso la Prefettura di Firenze, è stato sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse Prefetto Giuliana Perrotta e dal Prefetto di Firenze Laura Lega, anche quale rappresentante delle altre Prefetture della Toscana, il rinnovo, per un ulteriore biennio, del Protocollo d’intesa in materia di cadaveri non identificati della Regione Toscana, firmato il 27 maggio 2016.

Gli altri sottoscrittori sono il Presidente della Regione Toscana, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, il Presidente dell’ ANCI Toscana e il Direttore Generale dell’A.O.U.C. di Firenze.

Il Protocollo, al pari degli analoghi già adottati nelle Regioni Lombardia e Lazio, costituisce un modello di circolarità delle informazioni in materia di anagrafe dei corpi/resti umani senza nome e di procedure per la raccolta dei dati post mortem ai fini identificativi.

Il rinnovo dell’Accordo è stato concordato fra tutti i sottoscrittori, che hanno ribadito, unanimemente, la validità e l’efficacia del modello procedurale adottato nel corso del primo triennio di sperimentazione, che ha dato importanti risultati soprattutto in termini di coordinamento, partecipazione, efficacia del flusso comunicativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

