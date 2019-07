Camminando il Montalbano, passeggiate nelle colline anche ad agosto

Le nostre passeggiate sul Montalbano continuano ogni settimana con un programma di agosto tutto da scoprire.

Giovedì 1 agosto ore 9.30 la passeggiata prende il via da Lamporecchio percorrendo sentieri circondati da oliveti e vigne per poi fare tappa all’azienda agricola “Balduccio”, produttrice di olio, dove scopriremo da vicino come nasce l’oro verde del Montalbano e come riconoscere un vero olio di qualità.

Giovedì 8 agosto alle 18.00 in occasione dell’iniziativa Un’altra estate – incontriamoci nei borghi che si svolgerà nel pomeriggio a Porciano, si terrà una visita guidata del borgo, della chiesa di San Giorgio e del museo di arte sacra e delle arti e del museo della cultura contadina del Montalbano.

Mercoledì 14 agosto ore 9.30 dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della nostra collina.

Giovedì 22 agosto ore 9.30 la passeggiata ripercorre un antico sentiero dall’Ospedale Minghetti a Spicchio per giungere a Giugnano e fare poi tappa al caseificio “Du’ Passi” dove si assisterà alla trasformazione del latte in formaggio primosale con relativa degustazione.

Giovedì 29 agosto ore 17.00 dopo la visita della chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano la passeggiata si svolgerà lungo sentieri medievali circondati da vigneti per poi dirigersi verso l’azienda agricola “Il Poderino dei Trinci” produttrice di olio, vino e grano.

Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla nostra guida ambientale Michela Del Negro.

Per partecipare alle visite guidate è necessario iscriversi ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573 - 766472

Guida ambientale Michela Del Negro 347 8156922

Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

