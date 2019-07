Canottieri Comunali Firenze, sei atleti campioni d'Europa a Siviglia

Si sono appena conclusi i Campionati Europei di Dragon Boat per club a Siviglia, in Spagna, una manifestazione che ha visto una grandissima partecipazione di squadre ed equipaggi provenienti da molte nazioni.

In sei atleti della Canottieri Comunali Firenze hanno preso parte al campionato, scendendo in acqua in collaborazione con la squadra del club Indiana di Roma.

Patrizia Papini, Grazia Troni, Gianna Giusti, Gabriele Maciocco, Domenico Sepe e Roberto Degl’Innocenti hanno gareggiato e vinto il campionato nella categoria 500 metri open.

Ancora un grande successo per il movimento del dragone fiorentino, che sta trovando sempre più riscontro non solo in termini numerici di partecipanti, ma anche di importanti traguardi sportivi raggiunti.

Fonte: Ufficio stampa

