Sblocca-cantieri approvata, Pd e Lega sulla mozione: i commenti sull'appartenenza del merito

“Felici di aver visto un voto favorevole alla nostra mozione per lo sblocco dei cantieri a Firenze da parte dei gruppi di minoranza. Il tentativo goffo di cercare visibilità è proprio dei consiglieri della Lega – replicano il capogruppo del Partito Democratico Nicola Armentano e le due vice capogruppo Benedetta Albanese e Letizia Perini – visto che nella lunga lista di firme apposte alla mozione la prima di un esponente della Lega è, forse, al decimo posto. E' importante aver ottenuto questo importante risultato proprio nell'ultimo Consiglio utile prima della pausa estiva. Siamo stati noi a proporre, in Conferenza dei Capigruppo, questa mozione urgente per far ripartire l'urbanistica a Firenze e per scongiurare un blocco che stava mettendo in difficoltà molte imprese ed a rischio molti posti di lavoro. Non può che farci piacere – concludono il capogruppo Nicola Armentano e le vice capogruppo Benedetta Albanese e Letizia Perini – se i consiglieri della minoranza hanno la stessa visione urbanistica della città che abbiamo noi ed auspichiamo che questo possa essere il primo di una serie lunghissima di atti firmati e votati tesi allo sviluppo ed al miglioramento della nostra città”. (s.spa.)