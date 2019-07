Per onorare la memoria di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma, e per manifestare la vicinanza ai Carabineri, una nostra rappresentanza assieme ad una della Polizia Municipale si è recata questa mattina alla caserma dei carabinieri di via Tripoli dove ha osservato un minuto di raccoglimento

Fonte: Misericordia di Empoli

Tutte le notizie di Empoli