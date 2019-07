Controlli in centro a Pisa: arrestato spacciatore

Nel pomeriggio di ieri la polizia, con il prezioso ausilio di personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, nell’ambito dei servizi estivi di controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di, T. S., nato in Tunisia nel 1979, in Italia senza fissa dimora, che è stato trovato in possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente pari a 4,92 grammi di cocaina e 260 euro, identificato nei pressi della stazione ferroviaria e fermato dagli agenti durante uno dei controlli nel centro cittadino.

Questa mattina, su disposizione del P.M. di turno sarà sottoposto a rito direttissimo. E’ stato inoltre denunciato in stato di libertà per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa e San Giuliano Terme disposto dal Questore di Pisa e notificato il 19.12.2016, D. F., nato in Romania nel 1985. A. D., nato in Marocco nel 1989, in Italia senza fissa dimora è stato inoltre denunciato perchè inottemperante all'Ordine del Questore di Roma, datato e notificato 15.04.2019, a lasciare il Territorio Nazionale.

Sono state inoltre identificate 10 persone e controllati 5 veicoli. I controlli continueranno per tutta l’estate.

