Crollo pensilina alla stazione, Giachi chiede incontro ufficiale al gestore

“Ci stiamo accertando che Grandi Stazioni Rail sia sufficientemente allertata e all'opera sia per quanto riguarda il ripristino del tratto crollato che per la verifica della buona condizione di quello integro e del resto dei manufatti della stazione”. Lo ha detto la vicesindaca Cristina Giachi rispondendo, questo pomeriggio in consiglio comunale, ad una domanda di attualità sul cedimento di una porzione di controsoffitto della pensilina alla stazione di Santa Maria Novella.

“Stamani – ha proseguito – abbiamo inviato una richiesta ufficiale a Grandi Stazioni Rail convocandoli per un incontro a breve. Sarà utile per una prima verifica sugli interventi necessari per la stazione, per sapere quali di essi siano stati pianificati e in quali tempi verranno realizzati. Grandi Stazioni Rail è la responsabile della sicurezza del tratto di strada sotto la pensilina crollata”.

“Oggi – ha concluso la vicesindaca – l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti insieme ai tecnici ha incontrato i responsabili di Grandi Stazioni per problemi che riguardano la viabilità: è chiaro che un'unica carreggiata disponibile crea disagi, soprattutto ai taxi”.

Per quanto riguarda la viabilità principale, l’assessore Giorgetti ha aggiunto che sarà ripristinata per mercoledì sera. “Grandi Stazioni Rail, come auspicato dall’Amministrazione comunale, ha comunicato che effettuerà opere provvisorie per proteggere la viabilità carrabile e pedonale sottostante la pensilina. Queste lavorazioni inizieranno sul lato dell’uscita dalla stazione (lato farmacia) e si concluderanno entro mercoledì sera in modo da riaprire completamente la viabilità sia per quanto riguarda il doppio senso che lo spazio di fermata e discesa per i taxi. Dal giorno successivo – ha continuato l’assessore Giorgetti – saranno eseguite opere relative alla porzione della pensilina che insiste nella corsia di sosta dei taxi, opere che si concluderanno sabato quando tutta la viabilità sarà riaperta e i percorsi protetti”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

