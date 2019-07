Danni post temporali, presidente Rossi ad Arezzo

Mattinata aretina intensa e tutta dedicata agli incontri per fare il punto della situazione e dei danni in seguito agli eventi temporaleschi di sabato e domenica scorsi quella di domani, martedì 30 luglio, per il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

Accompagnato dall'assessore regionale ad infrastrutture e trasporti, Vincenzo Ceccarelli, sarà alla sede del Genio Civile, in via Arrigo Testa 2 dove, a partire dalle 9.30 incontrerà i Consorzi di bonifica. A seguire la riunione con i sindaci e le associazioni di categoria e alle 12.30 terrà, nella stessa sede, una conferenza stampa a cui invitiamo i colleghi giornalisti e fotocineoperatori a partecipare.