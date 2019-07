European Masters Games, a Torino occhi puntati su Gianni Siragusa

A Torino si sono aperti gli attesissimi giochi europei European Masters Games. Ritroveremo nelle varie strutture sportive una buona parte delle specialità olimpiche come calcio o atletica. In gara ci sarà anche l'azzurro vice campione del mondo di Torun (Polonia 2019) e marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa. Sarà in gara giovedì primo agosto al campo di atletica 'Primo Nebiolo"per la finale diretta dei 5000mt. di marcia in pista. Lunga è stata la preparazione, molte le difficoltà a causa delle temperature elevate di questi mesi.

Fonte: Ufficio stampa

