Fabrizio Bellotti in pensione dopo 36 anni, il saluto di Massarosa

Una vita al servizio della comunità, Fabrizio Bellotti dopo 36 anni festeggia il pensionamento in compagnia dei colleghi che in questi anni lo hanno affiancato all'interno del Comune di Massarosa, dove ha svolto varie funzioni in diversi uffici fino a chiudere con economato, gare e contratti. Amante dello sport e della musica a cui adesso potrà maggiormente dedicarsi ha salutato tutti dopo aver ricevuto una targa dal Sindaco Alberto Coluccini con i ringraziamenti ufficiali da parte di tutta l'Amministrazione Comunale.

“Persone come Fabrizio possono e devono essere un esempio per tutti – ha commentato il Sindaco Alberto Coluccini – la sua professionalità ci mancherà, ma siamo sicuri che sia riuscito a trasmettere passione e competenze ai colleghi”.

A salutarlo in sala del Consiglio oltre ad amici e familiari e al figlio che ha anche eseguito e dedicato al padre un bellissimo brano al sax, c'era anche l'ex Sindaco Fabrizio Larini.

Fonte: Comune di Massarosa - ufficio stampa

