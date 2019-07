Facebook e Google fanno caldo

Fa caldo. Punto.

Potremmo scrivere queste due parole ed aver già detto il pensiero che tutti noi abbiamo. Un caldo che ogni anno sembra sempre più pressante, lo abbiamo scritto anche in questi giorni Noi di Ruggine e Bit vogliamo provocarvi una riflessione: Facebook produce calore? E Google rinfresca l’aria o anche lui aiuta questa ondata di calore?

Ci rifugiamo al buio in casa e navighiamo su Instagram o su twitter, cerchiamo qualche locale all’aperto per la sera e magari leggiamo qualche news tramite i nostri cellulari. Tutto questo è possibile grazie ai nostri computer o cellulari che se li toccati nel punto giusto vi accorgerete che “producono un caldo” non indifferente.

Ed i computer di Facebook e Google? Lo stesso. Si chiamano Data Center e sono palazzi interi di soli computer. Scopriamo qualche numero impressionante insieme come per esempio che i Data Center consumano il 2% della produzione Mondiale di energia elettrica!

Il più grande Data Center Italiano

In Italia il più grande e famoso Data Center è quello di Aruba, anzi sono quelli di Aruba perchè la società aretina ne possiede ben 3: l’ultimo realizzato è a Milano. E’ grande 90.000 m² ( circa 1000 campi da calcio ) Sfrutta una centrale idroelettrica, sia per fornire energia, sia per alimentare i condizionatori che devono tenere l’aria sempre super fresca che produce fino a 90 MW di potenza: un palazzo con 30 famiglie.

Il più grande Data Center Europeo

Forse in Europa il più grande Data Center lo dispone OVH, ditta che è specializzata nel fornire spazio web a terzi: ditte, privati, istituzioni pubbliche. OVH ha 27 data Center distribuiti in tutto il pianeta, di cui 2 fra i più grandi al Mondo sono in Francia:inaugurato nel 2013, Gravelines è il più grande Data Center d'Europa. A lavori ultimati la sua capacità sarà fra i 350.000 e i 500.000 server: metteteli in fila e da Firenze arrivate al mare a Viareggio e tornate indietro!

Il più grande Data Center del Mondo

Qui si entra in un Mondo quasi segreto, in incognito perchè significa parlare di Aziende enormi come Google, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, Microsoft, Sony e tante ma tante altre. Oltre ai Data Center degli Stati, dei ricercatori Scientifici, come Nasa o Agenzia Spaziale Europea, i Data Center degli apparati Militari e tanti altri.

Ma noi abbiamo trovato comunque qualche dato interessante.

Facebook al Polo Nord a 2 gradi

Un dei tanti Facebook data center è a Lulea a 100 km dal Circolo Polare Artico in Lapponia, in Europa: qui alla temperatura media annuale di 2 gradi centigradi passano i 6 miliardi di “mi piace” giornalieri o le 11 milioni di foto giornaliere.

Google e Microsoft sotto il mare per pagare Zero

Con il progetto Microsoft Project Natick la società di Bill Gates cerca di raffreddare i pc dei Data Center con la temperatura bassa o bassissima degli oceani e cerca di alimentarli grazie all'energia prodotta dal moto ondoso. Ma non solo. Con Google hanno scoperto altri vantaggi: un regime fiscale da Paradiso in quanto le piattaforme sarebbero “offshore” e quindi non soggette a tassazione!

Amazon e Twitter sono all’opposto!

La più grande parte del fatturato e dei guadagni di Amazon non avvengono dalla vendita on line della merce, ma dall’affitto dei sui server, tra i più prestazionali al Mondo: pensate che in un data center possono esserci 1500 km di cavi e 1000 tonnellate di acciaio per le strutture che tengono i pc.

E Twitter fa… l'opposto! Ovvero Twitter ha deciso di esternalizzare tutta questa parte della sua azienda e affidarsi a terzi. In fondo c'è sempre qualcuno a cui non fa mai troppo caldo