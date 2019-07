Topi d'appartamento sorpresi dalla polizia, due arresti

Un 37enne e un 39enne (entrambi di origini georgiane) sono stati arrestati a Sesto Fiorentino per furto aggravato in abitazione. La polizia li ha sorpresi in un palazzo mentre erano in possesso di chiavi alterate, schede in plastica rigide, cacciaviti, chiave inglese, guanti, torcia e perfino del burro di cacao verosimilmente utilizzato dai malviventi per coprire gli spioncini delle porte delle case. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.00 di notte di sabato 27 luglio in via Della Gora, dare l’allarme al 113 è stato un residente.

Arrivate a fari spenti e mimetizzandosi tra le auto in sosta, le “pantere” della polizia sono riuscite a non farsi notare dai malintenzionati nel frattempo alle prese, secondo quanto ricostruito al momento, con le serrature di almeno un paio di appartamenti. Senza essere visti e sentiti, gli agenti sono riusciti ad entrare nel palazzo; dopo aver bloccato l’ascensore, tagliando così ogni via di fuga, sono piombati addosso ai malviventi che, nonostante un vano tentativo di sfuggire alle manette, sono stati immediatamente fermati.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino