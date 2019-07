Furto sul treno, un arresto a Pisa

Si è svolta giovedì, 25 luglio u.s. una giornata di controlli straordinari in sei stazioni ferroviarie, quali Firenze Santa Maria Novella, Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Bologna, Roma Termini e Napoli, finalizzata ad incrementare la sicurezza reale e percepita di quanti in transito negli scali ferroviari.

L’operazione, denominata “Alto Impatto”, ha visto in campo 48 pattuglie del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, sia in divisa che in borghese, coadiuvate dalle unità cinofile anti esplosivo ed antidroga della Polizia di Stato che, durante l’intera giornata, hanno effettuato mirati controlli nei confronti di persone e bagagli ritenuti sospetti.

Le verifiche della Polizia di Stato finalizzate al rinvenimento di ordigni e droga sono state anche estese al deposito bagagli della stazione.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, equipaggiati con i metal detector ed i palmari di nuova generazione, hanno identificato 346 persone ed hanno portato a Pisa all’arresto di una cittadina bulgara per furto aggravato a bordo treno, e a Firenze a 2 denunciati (rispettivamente per furto aggravato e resistenza, minaccia, oltraggio a P.U., rifiuto di generalità).

