Per una lite in strada avvenuta la scorsa notte all'Osmannoro, nella periferia di Firenze, un 34enne è finito in prognosi riservata all'ospedale di Careggi per ferite provocate da un'arma da taglio al dorso e all'addome. Non sarebbe in pericolo di vita per il momento. Le indagini sono state affidate alla polizia dopo la chiamata dei sanitari inviati dal 118. Proprio la squadra mobile è chiamata a individuare i partecipanti a questo scontro con armi bianche.

