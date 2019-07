Interruzione notturna delle linee telefoniche del Comune

Stop (in notturna) alle linee telefoniche del Comune di Bagno a Ripoli, con conseguente sospensione dei servizi online. L’interruzione momentanea è prevista per mercoledì 31 luglio a partire dalle ore 02.00, come conseguenze di alcune lavorazioni per la realizzazione della terza corsia dell’A1 che richiedono lo spostamento di un cavo in fibra ottica.

I lavori avranno una durata di circa tre ore, durante le quali saranno interrotti tutti i circuiti che transitano sul cavo stesso fra i quali la connessione GBE RTRT3 del Comune. Al mattino, prevista la ripresa regolare del servizio. L'intervento sarà effettuato appositamente di notte per ridurre al minimo i disagi. Oltre all’interruzione della linea telefonica, risulteranno fermi i servizi online di certificazione e saranno interrotti la consegna e l'invio delle fatture elettroniche. Sarà interrotta la pubblicazione dei file "cloud" del Comune, dei risultati elettorali, del portale del dipendente, la web mail. La posta elettronica inviata durante il fermo sarà consegnata in ritardo.

Fonte: Comune di Bagno a RIpoli - Ufficio Stampa

