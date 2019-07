Lucca Collezionando 2020, ecco le date dell'evento primaverile

Torna Collezionando, l’evento dedicato all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi, firmato Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), con il Comune di Lucca, che annunciano già le date della quinta edizione che si terrà, come sempre, al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020.

Ancora top secret il tema della nuova edizione, ma si conferma la linea della manifestazione che vuole essere un week end a misura di appassionati e di famiglie con lo scopo di fornire a tutti l’occasione per passare due giorni insieme e vivere un’esperienza all’insegna della massima vivibilità. Confermate le caratteristiche originali di questa manifestazione, ovvero il suo carattere “slow”, contraddistinto da tranquillità e tempo a disposizione per condividere, interagire, sviluppare e soprattutto approfondire i propri interessi e le proprie passioni, incontrare artisti di grande livello e vederli all’opera.

Lucca Collezionando punta costantemente a diventare per ogni appassionato un piccolo “paese delle meraviglie”. Vintage è bello, ma non declinato fine a se stesso; piuttosto, come mezzo per fornire strumenti adeguati ad interpretare il contemporaneo. Confermata naturalmente la centralità del fumetto, saranno presenti 3D collezionabili,soldatini e figurine con spazio per numerosistand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni. Ci sarà come sempre una nutrita Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti ed acquistare il disegno desiderato o commissionato. Con noi anche le principali community dedicate al mondo del fumetto, veri e propri partner che porteranno ospiti e contenuti da presentare ai visitatori.

Un apposito spazio dediche è allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.

www.luccacollezionando.com

Fonte: Ufficio stampa

