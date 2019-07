Maltempo: sopralluoghi di Fratoni e Ceccarelli ad Arezzo, Bugli a Gambassi e Certaldo

Sopralluoghi stamani alle zone maggiormente colpite dal maltempo degli assessori regionali Federica Fratoni, Vincenzo Ceccarelli e Vittorio Bugli.

Federica Fratoni e Vincenzo Ceccarelli si sono recati in località Bagnoro, nel comune di Arezzo, per verificare i danni causati dai forti temporali di sabato scorso. Alle 12 è prevista una conferenza stampa al Centro Affari e Convegni di Arezzo, in via Spallanzani.

L'assessore Vittorio Bugli visiterà invece alcune delle località colpite dal maltempo nei comuni di Gambassi Terme e Certaldo, insieme al direttore della Protezione civile regionale Bernardo Mazzanti e ai sindaci di Gambassi, Paolo Campinoti, e di Certaldo, Giacomo Cucini.

Bugli inizierà il sopralluogo alle 12.30 da Gambassi Terme, partendo dalla frazione di Case Nuove (davanti all'azienda Masec Cucine). A seguire, intorno alle 13.30-14 Bugli sarà a Certaldo (luogo di ritrovo Renault di via Toscana).

