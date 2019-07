In memoria di Benito Guazzi, indelebile protagonista della vita politica di Siena

Il presidente del Consiglio comunale Marco Falorni, in apertura della seduta di oggi, ha ricordato Benito Guazzi, recentemente venuto a mancare, all’età di 91 anni; un personaggio senese conosciutissimo e stimato, e per lungo tempo protagonista anche della vita amministrativa di questo Comune.

Nato nel 1928, stimato medico, Guazzi è stato Consigliere comunale per il Partito Socialista negli anni 1967-68 e dal 1983 al 1993, e assessore ai servizi sociali e al patrimonio negli anni 1986-88, nella Giunta presieduta dal sindaco Vittorio Mazzoni della Stella. Con il suo lavoro, la sua cultura, la sua correttezza, Guazzi ha lasciato un ricordo indelebile in questo Comune. Nel suo partito egli ha rivestito una pluralità di incarichi, fra cui quello di responsabile regionale per la sanità.

Egli, nel corso degli anni, ha ricoperto anche altri importanti incarichi, fra cui, per lungo tempo, dal 1976 al 1995, quello di presidente dell’Azienda Autonoma di Turismo, e, in tale veste, anche di presidente del Concistoro del Monte del Mangia.

Chi vi parla lo ricorda nitidamente quando annualmente, al teatro dei Rinnovati, leggeva con ineguagliata solennità la motivazione dei premi da conferire agli insigniti “nel dì dell’Assunta in Cielo Patrona e Regina di Siena e del suo antico Stato”. Egli stesso, poi, nel 1996, fu insignito del Mangia d’Argento.

Guazzi è anche stato consigliere dell’ospedale Santa Maria della Scala, dal 1973 al ‘79, e direttore sanitario al Campansi negli anni 1977-83 e 1991-95. Nel 1992 fu nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Da vero senese, Guazzi è stato anche autentico contradaiolo, e ha rivestito il ruolo di Vicario, più volte quello di Tenente, poi l’incarico di Priore della Contrada della Torre, quest’ultimo dal 1979 al 1985. E’ stato anche presidente del Comitato Amici del Palio dal 1963 al 1968.

Molto altro ci sarebbe da dire, ma nulla aggiungerebbe alla personalità e alla dirittura morale, unanimemente riconosciuta, dell’uomo.

"A nome mio personale e di tutto il consesso qui rappresentato rivolgo le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia di Benito Guazzi, alla moglie Maria Teresa, ai figli Gianni e Monica che, tutti e tre, per diversi motivi, sono legatissimi alla storia e all’attualità di questa Amministrazione Comunale.

E ora, colleghi, in memoria di Benito Guazzi, vi chiedo di osservare un minuto di raccoglimento", ha chiesto Falorni.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

