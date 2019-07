Memorial Raffaello Cioni, i risultati delle sfide al Ct Empoli

Piena riuscita del 18° memorial 'Raffaello Cioni' organizzato dal Circolo Tennis Empoli sui propri campi di via Vacchereccia. Anche a questa edizione del torneo, limitato 3.4, hanno partecipato numerosi giocatori e giocatrici dando vita a incontri pregevoli sia dal lato tecnico sia da quello agonistico. In ambito maschile ha prevalso Emiliano Taddeo del ct Cerbaia nell'emozionante finale contro Francesco Bertini, tesserato dal ct Villanova; il match, durato circa due ore e mezza, si è risolto per 6/4 al terzo set. In semifinale erano pure arrivati il portacolori della società di casa Andrea Magherini, sconfitto da Taddeo, e Giacomo Andreotti appartenente al tc Santa Croce. Nella sessione femminile ha invece dominato Elena Montagni, in forza al ct Paolo Ciampi di Prato, vittoriosa in finale su Camilla Cenci (ct Firenze) con un doppio 6/0. In semifinale si erano fermate l'atleta locale Irene Avellino, autrice di valide prestazioni come le sue compagne di squadra Martina Lulli e Simona Guzzo, e la certaldese Noemi Baldini. Sono poi stati assegnati i premi speciali 'Sergio Valentini' ad Andrea Magherini e Camilla Menici, i due migliori Under 18 in gara nei rispettivi tabelloni.

Fonte: Circolo Tennis Empoli

