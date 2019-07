Morìa di pesci in Arno, interrogazione di Galletti (M5S)

Preoccupazione espressa anche dai banchi del consiglio regionale per la morìa di pesci visibile su un lungo tratto di fiume Arno, in particolare da Calcinaia in poi. “Abbiamo presentato un’interrogazione – spiega la consigliera regionale M5S Irene Galletti – per venire a conoscenza quanto prima dei risultati delle analisi che saranno eseguite dall'Asl sui pesci morti. Per Arpat – prosegue - l’evento è potenzialmente conseguente ai nubifragi che hanno investito la Toscana e trascinato di tutto nel fiume, ma è una precisazione che viene fatta in termini probabilistici. È invece per noi importante - conclude - avere certezze con la massima sollecitudine”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Movimento 5 Stelle

