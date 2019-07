Morta al pronto soccorso a Pistoia, mozione M5S in Regione

Donna muore dopo una lunga attesa al pronto soccorso di Pistoia: il consigliere regionale Andrea Quartini (M5S) presenta una mozione in Regione per chiedere al governatore Enrico Rossi e all’assessore Stefania Saccardi l’impegno a riferire nella commissione sanità. “Siamo preoccupati, chiediamo la massima chiarezza sui fatti accaduti qualche giorno fa. Non sono intervenuto subito – spiega Quartini - per rispettare il lutto, ma adesso è il momento di agire”. Quartini ricorda che “Nelle ricostruzioni emerse sulla stampa si parla di sette ore di attesa per una visita. Si tratta di tempistiche da verificare a fondo: fossero confermate ci troveremmo davanti a un fatto molto grave”. L’esponente del Movimento 5 stelle va oltre e spiega come “Sia importante –fare piena luce su tutta la filiera assistenziale, così da non lasciare coni d’ombra”.

Fonte: Ufficio stampa

