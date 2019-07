Multicons, la Cgil indice assemblea per i lavoratori a Empoli

"La Cgil è a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa Servizi Toscani del Consorzio Multicons. Il timore che la vicenda giudiziaria possa ripercuotersi sui lavoratori è forte. Come organizzazione sindacale abbiamo espresso preoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti del consorzio, attualmente oltre cento occupati nei servizi in appalto di varie aziende del territorio tra Empoli, Firenze, Pisa e Lucca, per la tenuta occupazionale e per la garanzia del pagamento degli stipendi.

Per questo la Cgil convoca l'assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa Servizi Toscani Consorzio Multicons presso il circolo Arci Cascine a Empoli (via Meucci 67) per mercoledì 31 luglio dalle ore 17 alle 19; sarà l'occasione per affrontare la situazione aziendale, dare prime informazioni e condividere con i lavoratori come tutelarli al meglio anche attraverso la responsabilità in solido delle aziende committenti degli appalti".

Cgil Toscana e Firenze

