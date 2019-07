Partito Indipendentista Toscano, stop dalla politica per Mori: "Per adesso mi ritiro"

"Ho deciso di portare avanti le proposte elettorali che avevo proposto in campagna elettorale in modo autonomo ed apolitico" spiega Mori "dedicandomi al sociale ed all'associazionismo senza bandiere di nessun movimento o partito".

"Ci sono ancora molte cose da portare a termine a livello politico Poggibonsese, a cominciare dalle proposte fatte negli ultimi anni, dalle barriere architettoniche alle proposte di miglioramento della viabilità, tutte cose che vorrei veder portate in Consiglio Comunale, non mi interessa se dalla maggioranza o dall'opposizione, mi interessa per la mia città ed il buon vivere dei miei concittadini.

Ringrazio quindi tutti i cittadini che hanno creduto in me e nel PIT in questi anni, sapendo che resto a disposizione, da questo momento, come libero cittadino senza simboli politici.