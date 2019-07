Persona investita dal treno nei pressi di Navacchio

Una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Navacchio, nel territorio comunale di Cascina. La persona è rimasta in vita per pochi minuti, prima di spirare. Sul posto la polizia ferroviaria e la Pubblica assistenza di Pisa. Secondo le prime valutazioni, l'incidente non sarebbe stato un evento voluto ma successo per cause accidentali. I treni regionali da e per Pisa Centrale potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni.

Treni cancellati

3163 cancellato da Pontedera a Livorno

3120 cancellato da Pisa a Pontedera

23359 cancellato da Pisa

11722 cancellato da Pi a Pontedera

3127 cancellato da Pontedera a Pi

3124 cancellato da Pi a Pontedera

11717 cancellato da Pontedera a Pi

23381/82 cancellato da Pi a Pontedera

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

