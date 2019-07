Porta Raimonda, Mancini presidente e Caponi capitano

La Contrada Capitana ha rinnovato il consiglio per il mandato 2019/2022: il Presidente è Marco Mancini; il Capitano è Rossano Caponi.

Si sono tenute, dal 12 al 14 luglio, le votazioni per il rinnovo del consiglio della Contrada Capitana Porta Raimonda. Successivamente allo spoglio, avvenuto nella notte del 14 luglio, sono risultati eletti 30 consiglieri; ai 20, che nel corso degli anni hanno già ricoperto l’incarico di consigliere, si sono aggiunti 10 contradaioli alla prima esperienza di consiglio.

Nella prima seduta del consiglio di martedi 16 luglio presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti Claudio Zingoni, i consiglieri hanno elevato alla carica e all’onore di Presidente, il consigliere Marco Mancini; dopo aver svolto le consultazioni con tutti gli eletti, il neo presidente, ha assegnato le nomine e le responsabilità a tutti i consiglieri.

Contrariamente alla consuetudine che voleva la nomina di due vicepresidenti, il Presidente Mancini ha nominato tre consiglieri per ricoprire questo incarico, che sono Francesco Gorelli, Alessio Innocenti e Simone Vanni. Le funzioni di segreteria saranno svolte da Lisa Viviani con la preziosa collaborazione di Marco Magrini, mentre il ruolo di tesoriere è di Massimiliano Chiodini. Riconfermata dal voto e nell’incarico, la consigliera Martina Caponi che si occuperà di comunicazione, social network e sito internet. Il responsabile della Stalla, dell’area verde di piazza Padre Ceci e del Chiostro del Convento, è Stefano Bertoncini, mentre Stefano Boldrini sarà responsabile della Polisportiva. Responsabili del “Gruppo Storico Musici e Sbandieratori”, sono rispettivamente Matteo Gori e Enrico Innocenti; quest’ultimo rimane anche saldamente alla guida del gruppo che organizza gli eventi della Contrada Capitana. Dividerà quest’incarico con la consigliera Alice Zingoni, che da circa 10 anni fa parte del gruppo stesso, quello delle manifestazioni appunto.

Spetterà a Emma Marmugi la gestione e l’organizzazione delle numerose cene che, insieme alla quotidiana apertura del bar, affidato a Francesco Zingoni, tengono in vita la sede di via Giordano. Altro grande incarico nel consiglio e fondamentale per la vita della Contrada è il responsabile di cucina, affidata a Marco Tamburini. Per quanto riguarda la Sfilata Storica sarà ancora una delle colonne portanti della Raimonda Rita Sani ad occuparsi della sartoria; Andrea Meini invece, sarà il responsabile del tema e della coreografia del nostro corteo storico.

Stefano Sorrentino, Luca Ferri, Riccardo Vanni, Daniele Toni e Marco Pottetti si occuperanno, ognuno con le proprie mansioni, della manutenzione, valorizzazione e gestione degli spazi della sede. Leonardo Vanni sarà al timone del Gruppo Giovani e Giovanissimi mentre per il gruppo Piccoli Raimondini è stata incaricata Rachele Manetti.

Cambio di passo anche nella redazione de “Il Branca”, il giornale della Contrada, da adesso sotto la guida di Martina Stabile, mentre per la gestione dell’archivio storico è stato riconfermato l’impegno di Emiliano Lazzeretti. Responsabile invece dell’imbandieramento delle strade della Raimonda nel mese di maggio, il consigliere Lorenzo Costantini. Sono stati eletti, ma attualmente senza incarichi, anche i consiglieri Tania Caciagli e Valerio Drago.

Nella seduta del Consiglio, riunitosi in data 23 luglio, si è proceduto, come da statuto, alla votazione per l’elezione del Capitano. I consiglieri hanno riconfermato per questo importante incarico, il capitano uscente, Rossano Caponi. Capitan Caponi presenterà i tenenti e tutti gli altri suoi collaboratori, al popolo della Contrada, nel mese di Settembre.

Oltre a ringraziare tutto il popolo della Capitana, che democraticamente ha partecipato con entusiasmo a questa consultazione elettorale, Marco Mancini e il neo eletto consiglio esprimono un particolare ringraziamento al Presidente uscente Tonella Cenci e a tutti i consiglieri del precedente triennio, per l’ottimo e costante lavoro svolto; consegnano ai nuovi eletti una Contrada sana sotto ogni punto di vista, regolamentata ed organizzata, fattori importantissimi che hanno consentito di ripartire con le attività in tempi sorprendentemente celeri e che consentiranno di portare avanti l’interesse della Raimonda con maggiore serenità.

Fonte: Contrada Capitana Porta Raimonda

