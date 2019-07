Prostituzione a Montecatini, carabinieri e municipale fanno squadra

Nel fine settimana sono stati organizzati dai Carabinieri della Compagnia di Montecatini e dalla Polizia Municipale servizi preventivi di contrasto ai reati contro la prostituzione in strada nel centro di Montecatini Terme.

In particolare le quattro pattuglie impegnate hanno eseguito numerosi controlli alle auto in transito lungo le strade dove solitamente stazionano ragazze in attesa di clienti per prostituirsi

In particolare sono state controllate 7 ragazze di origine rumena, albanese e kazaka di età compresa tra i 19 e i 28 anni che nonostante la serata piovosa attendevano i clienti lungo la circonvallazione della città

Durante l’attività che si è protratta fino a notte sono state elevate 11 sanzioni a carico delle giovani prostitute e dei loro relativi clienti per un totale di Euro 5.500 per violazione al Regolamento Comunale di Polizia Urbana che vieta sulla strade della città di contrattare prestazioni sessuali.

I clienti infatti dopo aver contrattato la prestazione sessuale facevano salire sulla propria autovettura la ragazza e si dirigevano nella ricerca di un luogo dove appartarsi, e a questo punto che intervenivano le pattuglie che dopo aver compiutamente identificato il conducente e la prostituta, provvedevano a contestare la violazione e a notificargli la sanzione di euro 500 per ognuno.

Dai comandi fanno sapere che i controlli continueranno senza tregua per contrastare il fenomeno della prostituzione che durante le ore notturne crea continui carosello di veicoli che girano freneticamente nelle strade della città intenti a scegliere la ragazza con cui intrattenersi per prestazioni sessuali.

Fonte: Polizia municipale di Montecatini Terme

