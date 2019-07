Provoca un incidente e fugge via: 22enne denunciato per omissione di soccorso

I carabinieri di Acquaviva hanno depositato oggi alla Procura della Repubblica una informativa di reato per “fuga e omissione di soccorso”, nei confronti di un 22enne cuoco marocchino, residente a Chianciano Terme. Il giorno 13 luglio l'uomo, alle ore 03,45 mentre percorreva via Buozzi di Chianciano, ha provocato un incidente stradale nel quale rimanevano coinvolte due Ford Fiesta. Uno dei due autisti ha riportato lesioni giudicate dal pronto soccorso dell’Ospedale di Nottola guaribili in sette giorni, mentre il conducente dell’altra autovettura è rimasto illeso.

L’infortunato era un 19enne di Radicofani. Lo straniero non si è fermato a verificare le condizioni delle persone coinvolte e si è allontanato rapidamente. Le telecamere di videosorveglianza, dalle quali i carabinieri ricavavano immagini utili, e le dichiarazioni dei due testimoni su modello e colore dell’auto pirata, consentivano comunque di identificare il responsabile dell’episodio

