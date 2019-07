Publiacqua, lavori a Impruneta: ecco quando riapre via di Cappello

Lavori lunghi e strategici quelli che hanno riguardato l’importante asse viario che collega Impruneta con la località Falciani e il Ferrone e quindi con il resto del Chianti. Lavori che hanno interessato l’acquedotto ma anche il rinnovo e la messa in sicurezza della stessa via di Cappello.

Per quanto riguarda i primi, essi sono parte di un intervento ben più ampio che prevede la completa sostituzione della tubazione preesistente di 15 chilometri di tubazione che collegano l’acquedotto di Impruneta con quelli di San Casciano Val di Pesa e Barberino-Tavarnelle. Un lavoro enorme di messa in sicurezza dell’infrastruttura idrica che da Firenze integra la risorsa locale di una parte importante del Chianti.

Oltre a questo, come detto, i lavori su via di Cappello, cofinanziati attraverso una convenzione a tre Comune di Impruneta – Publiacqua - Autorità Idrica Toscana, sono serviti però anche a rimettere in sicurezza ed efficienza una strada fondamentale per la viabilità del Comune e la mobilità interna dei cittadini di Impruneta, con opere di bonifica e di consolidamento della strada stessa.

Un intervento durato complessivamente 4 mesi, che ha visto purtroppo due richieste di proroga a causa del maltempo dei mesi di aprile e maggio. Un intervento che garantisce ai comuni limitrofi un approvvigionamento idrico importante sopratutto per il periodo estivo.

“Un’opera importante – dichiara il Sindaco Alessio Calamandrei – che mette in rete sulla consolidata “superstrada dell’acqua” l’Anconella fino a Barberino-Tavarnelle. Un investimento di poco meno di 300.000 euro solo per il consolidamento stradale con palificata alla “curva di bistecca”, ed un importo complessivo di oltre 2.500.000 euro per il tratto complessivo “Sibille-Ref”. In questi giorni verrà riaperta la strada, (molto probabilmente giovedì mattina) e successivamente, dopo un periodo di assestamento, verrà completamente riasfaltata.

Capiamo i disagi per i cittadini, così come sta avvenendo per i lavori che si stanno effettuando sulla S.p. 3 Chiantigiana per il Ferrone, ma i lavori sono opere necessarie per un territorio che nel passato ha avuto grossissimi problemi di approvvigionamento idrico. Negli ultimi anni Publiacqua ha investito molto nel nostro territorio, così come in tutto il versante del Chianti, ed ancora molti interventi sono da portare a termine. La collaborazione fra enti è sempre stata serrata e costruttiva nel bene condiviso per la comunità, cercando di arrecare il minor disagio possibile. Con la riapertura di via di Cappello si chiude solo un capitolo, seppur importante, dei lavori che andranno ad interessare il nostro territorio”.

Fonte: Publiacqua - ufficio stampa

