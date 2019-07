Vende eroina alla stazione di Firenze Rifredi, arrestato

Uno spacciatore - 28enne di origini nigeriane - è stato arrestato a Firenze nei pressi della stazione Rifredi. A metterlo in manette la polizia, con gli agenti 'mimetizzati' tra i pendolari per un'operazione antidroga. L'arresto è avvenuto nel sottopasso nella mattina di venerdì 26 luglio. La polizia è subito intervenuta sequestrando una dose di eroina appena spacciata e 15 euro in contanti utilizzati per l’acquisto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, negli ultimi sei mesi, l’arrestato avrebbe venduto eroina allo stesso acquirente con cadenza giornaliera e quindi in almeno altre 180 occasioni.

