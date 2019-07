Raccolta porta a porta, i cassonetti lasciano le strade di Fiesole

A quasi un mese dall’avvio del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani su tutto il Comune di Fiesole, nei giorni scorsi Alia Servizi Ambientali SpA ha attivato anche la rimozione dei cassonetti presenti alle postazioni stradali. Questo intervento, che vedrà l’azienda impegnata sul territorio per circa 2 mesi, indurrà i cittadini ad adeguarsi alle modalità del nuovo servizio di raccolta, basato sull’esposizione al domicilio secondo giorni ed orari stabiliti, e permetterà di superare le fisiologiche criticità iniziali all’avvio di un servizio.

Ad oggi, Alia ha già contattato il 90% delle utenze residenti sul territorio interessate dal nuovo servizio, al netto dell’avvio nella stagione estiva. Al fine di permettere ai cittadini di ricevere informazioni ed il kit per effettuare la raccolta è stato prorogato lo sportello al pubblico. L’Aliapoint, in Via degli Artigiani 10 a Fiesole, sarà attivo fino al 31 agosto, con orario dal lunedì al venerdì (15.30 - 19.30) ed il sabato (09.00 - 13.00); è prevista una sospensione del servizio dal 12 al 17 agosto. Alia ricorda agli utenti che la consegna a domicilio è prevista soltanto per i contenitori carrellati delle utenze non domestiche, ed invita i cittadini a recarsi allo sportello per ricevere il kit composto da calendario e 3 bidoncini di colore diverso (organico, carta e cartone, residuo non differenziabile, sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo e borsa per il vetro).

Visto il nuovo sistema attivato nel Comune di Fiesole e le azioni di sensibilizzazione ed informazione messe in campo in tale senso, al fine di garantire possibilità di raccolta anche per rifiuti non strettamente compresi nel porta a porta, Alia sta incentivando l’utilizzo dell’Ecofurgone, un mezzo attrezzato dove le utenze domestiche possono consegnare olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti. Questo il calendario previsto per luglio ed agosto (orario 08-12), che sarà notevolmente incrementato da settembre: il IV° lunedì del mese alle Caldine (via di Bugia); il I° martedì a Compiobbi (p.zza Falcone e Borsellino); il III° giovedì a Pian del Mugnone (p.zza della Repubblica); il II° venerdì al Girone (p.zza Pertini) ed il II° sabato nel capoluogo, a Fiesole (p.zza Mino).

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia”.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Tutte le notizie di Fiesole