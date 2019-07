Per aiutare un complice picchia un carabiniere, arrestata 24enne

Mentre un complice rubava un cellulare, lei colpiva un carabiniere e gli strappava la camicia. Per questo una 24enne di origini cubane è stata messa in manette a Firenze nella serata di ieri, domenica 28 luglio.

In un noto locale di via Palazzuolo uno sconosciuto ha cercato di rubare uno smartphone dallo zaino di un turista a un tavolino. Un carabiniere libero da servizio è intervenuto e lo ha bloccato, ma a aiutare il ladro sono arrivati un complice e la 24enne.

Nella fuga è nata una colluttazione ed è lì che la 24enne ha colpito il militare. I rinforzi, in arrivo dalla Stazione Uffizi, hanno permesso l'arresto della giovane, mentre gli altri due sono scappati e al momento sono in corso indagini per individuarli.

