Riduzione della plastica, respinta mozione dell'opposizione a Siena

Oggi, in Consiglio comunale, non è stata approvata la mozione, sottoscritta da Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena), per impegnare la Giunta verso una riduzione dell'uso della plastica.

Mazzini, dopo aver illustrato all'aula i numerosi studi che individuano nella plastica una delle maggiori cause di inquinamento dell'ecosistema, soprattutto in ambiente marino, in particolare le cosiddette microplastiche che entrano nel circuito di tutte le catene alimentari, comprese quelle del cibo umano, sottolineando "la possibilità offerta oggi dai sistemi di raccolta differenziata per riciclare i materiali plastici e l'accrescimento del livello di sensibilizzazione nella popolazione verso questi temi, aveva chiesto all'amministrazione "di impegnarsi a elaborare un piano per la drastica riduzione di questo materiale e, più in generale, anche una gestione sostenibile dei rifiuti, da perseguire attraverso una politica, a più livelli, di acquisto e consumo di materiali plastic free, anche con il coinvolgimento di fornitori, cittadini, imprese, associazioni, e scuole".

Dai banchi della maggioranza è stato ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessorato all’Ambiente, per cercare di ridurre la plastica ed educare in un utilizzo consapevole della stessa. Proprio per questa ragione Eleonora Raito, capogruppo della Lega, ha invitato ad avviare "una campagna informativa anche sulle modalità di recupero della plastica al fine di rendere sempre più consapevoli i cittadini, anche attraverso una fattiva collaborazione con, ad esempio, le contrade che si impegneranno dalle prossime cene a non utilizzare questo tipo di materiale".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

