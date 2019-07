Salamarzana, Fucecchio torna al medioevo con 'Il Palio delle meretrici'

Si svolgerà a Fucecchio, il 7 e 8 Settembre (sabato dalle ore 18 alle 24, domenica dalle ore 17 alle 24) la 10a edizione della festa medievaleSalamarzana. Grande attesa per lo spettacolo a cura di Elan Frantoio di Firenza Guidi con 'Il Palio delle meretrici', rappresentato nella via del Cassero, che rievocherà la battaglia di Castruccio Castracani, sconfitto proprio nel Castello di Fucecchio nel 1323.

Vicoli, corti, torri, palazzi, sotterranei, sono lo scenario ideale per un suggestivo salto nel medioevo. Le atmosfere, le luci e i profumi di quella che fu l’antica Fucecchio potranno essere durante la festa medievale giunta quest’anno alla decima edizione. Salamarzana è il nome o dell’antico castello medievale, edificato anticamente sul colle dell’odierno Parco Corsini. La festa, nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio, si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica rivolte ai luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della via Francigena.

Rievocazioni di antichi mestieri, accampamenti militari, musici, figuranti e numerosi artisti di strada animeranno il centro storico di Fucecchio, attraverso un percorso segnalato da torce e stendardi. Grandi spettacoli di forte impatto scenico realizzati da Compagnie di rinomata fama, trascineranno il visitatore nel fantastico mondo medievale.

Sarà inoltre possibile visitare i principali palazzi e monumenti presenti nel centro storico di Fucecchio grazie alla presenza di vere e proprie ‘guide in costume’: Parco Corsini, Museo Civico, Torre Campanaria, Chiesa di San Giovanni Battista, Chiesa di San Salvatore, Fondazione Montanelli Bassi, Torre e Palazzo Della Volta (compresi gli antichi sotterranei).

Ma Salamarzana non è soltanto uno spettacolo rivolto agli adulti, è anche intrattenimento, giochi e tante occasioni di divertimento dedicate ai bambini. Insomma un’occasione per scoprire la magia del medioevo, del centro di Fucecchio e del suo antico insediamento, dedicata a tutti, grandi e piccini.

Il programma infatti offre interventi per tutti i gusti e le età; la festa vedrà il susseguirsi di grandi artisti, giullari, acrobati, musici, falconieri, fachiri e giocolieri del fuoco, arcieri e combattenti, giochi medievali e laboratori per i più piccoli. Spettacoli teatrali della compagnia Open Doors con 'Draghi' e di Iter Mentis con gli attori Andrea e Benedetta Giuntini e la rivisitazione di un brano tratto da… Brancaleone da Norcia.

L'aspetto enogastronomico sarà particolarmente curato grazie all'allestimento di postazioni tematiche con piatti tipici medievali tratti da testi antichi, tra cui il famoso dolce “Salamarzanino” e la novità del forno a legna con il “Saraceno”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici del Centro Storico e dal Comune di Fucecchio. A Salamarzana l’ingresso è GRATUITO.

Programma disponibile su www.salamarzana.it e su www.facebook.com/salamarzana

Per info: amicicentrostoricofucecchio@gmail.com

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

