Sportello Urp a Capraia, Impegnarsi: "Amministrazione poco lungimirante"

Durante l'ultimo Consiglio Comunale di venerdì 26 Luglio è stata discussa una mozione con la quale si chiedeva l'apertura di uno sportello U.R.P. a Capraia. Tale richiesta è nata da esigenze emerse nel corso di questi anni a causa di un importante incremento di popolazione a Capraia e per aiutare a livello sociale quella fascia anziana che vive da sola e che ha difficoltà a raggiungere Limite. Durante la presentazione ho fatto presente al Sindaco tutti questi aspetti, compreso il fatto che facendo un alternanza dell'intero staff tra Limite e Capraia questo non avrebbe creato problemi e costi aggiuntivi per l'Ente oltre a fornire un servizio ben distribuito nel territorio. Ma come da copione il tutto è stato bocciato da tutti i Consiglieri del PD che, come sostenuto dai due assessori di Capraia Centi e Paci, non hanno riscontrato nella popolazione di Capraia questa necessità, e che quindi da una loro analisi costi benefici non ci sono stati presupposti per approvare la mozione. La cosa sinceramente non ci sorprende particolarmente, ma purtroppo ci conferma che, a differenza di altri comuni limitrofi, la nostra amministrazione comunale è poco lungimirante e poco attenta a quelli sono che i nuovi bisogni di una popolazione sempre più anziana, in un territorio morfologicamente particolare come il nostro.

Claudio Ometto capogruppo "Impegnarsi per Capraia e Limite" - Tommaso Pepe e Edoardo Monticelli per la segreteria

