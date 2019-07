Terricciola SiCura: "Comune piccolo, non serve un portavoce del sindaco"

Il gruppo consiliare TerricciolaSiCura intende richiedere al sindaco, in merito all’introduzione nel nostro ente della figura del “portavoce del Sindaco”:

- Le motivazioni che spingono ad introdurre tale figura;

- In quali aspetti si ravvede la necessità della sua introduzione;

- Il perché dell’urgenza della sua introduzione e quindi della conseguente urgenza della relativa variazione di bilancio;

- Le funzioni che tale figura andrà a ricoprire;

- La sede in cui tale figura svolgerà il suo compito;

- Il compenso economico previsto per la persona che ricoprirà tale ruolo;

- La data di inizio della manifestazione di interesse e la sua durata;

- I requisiti per ricoprire tale carica.

Intendiamo inoltre precisare la nostra posizione netta e contraria a tale scelta della giunta della quale non ci è sfuggita l’assenza dell’Assessore Deri, la cui presenza sarebbe stata invece necessaria dato che l’oggetto della deliberazione in oggetto investe la materia del suo assessorato.

Le motivazioni che ci spingono ad essere contrari all’introduzione della figura del portavoce del Sindaco sono diverse e legittime.

Riteniamo che:

- Il comune di Terricciola, visto il numero dei suoi residenti, non abbia bisogno e non richieda in nessun modo la necessità di questa nuova figura;

- Non sia giusto e rispettoso verso i cittadini di questo comune utilizzare parte del bilancio comunale per coprire la spesa di amministrazione prevista per il compenso a cui avrà diritto il portavoce;

- Il Sindaco, viste le piccole dimensioni del nostro comune, abbia tutte le capacità ed il tempo necessario per occuparsi in autonomia dei rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione di qualsiasi genere;

- Tutt’al più, se proprio si riteneva tale figura indispensabile e fondamentale per la vita del comune di Terricciola, sarebbe stato più opportuno affidare tale compito ad un consigliere di maggioranza, dato l’incarico di natura fiduciaria;

- È una scelta che, a nostro avviso, non dà un valore aggiunto al nostro ente, né riscontri “mediatici” particolari, pertanto è un’inutile creazione di una figura ad hoc per riservare tale incarico a chi probabilmente dovrà essere ricompensato di qualche favore;

- In un momento in cui i piccoli comuni come il nostro fanno fatica a trovare le risorse necessarie per ricoprire i servizi essenziali, e di ciò ne è stato parlato anche nei consigli comunali della scorsa legislatura, è inopportuno e uno spreco di risorse destinare parte del bilancio comunale per il compenso del portavoce;

- Ad esempio delle poche risorse riportiamo la situazione del trasporto dei bambini delle scuole elementari e medie e della scuole materne: pochi giorni fa, a seguito delle lamentele di alcuni genitori, è stato risposto che non è possibile richiedere un pulmino in più per il trasporto a causa della mancanza di risorse. Che le risorse manchino può essere accettato, ma che siano sprecate no. In particolare le lamentele di cui sopra hanno riguardato l’inadeguatezza del traporto contestuale di bambini di prima elementare con bambini di terza media e il disagio creato a diversi genitori per il mancato rispetto dell’orario di entrata e di uscita dalla scuola materna di Terricciola proprio a causa dell’insufficienza dei pulmini. E questo solo per citare un solo problema, ma di non poco rilievo, che colpisce il nostro comune.

Concludiamo che, date tutte queste motivazioni, il nostro gruppo consiliare ritiene doveroso porsi in una posizione di netta contrarietà a tale punto dell’o.d.g. e in particolare all’introduzione della figura di portavoce del sindaco.

Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini, Matteo Leggerini - Terricciola SiCura

