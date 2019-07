Torna il Cinema Sotto le Stelle a Castelfranco di Sotto

Torna il cinema dove il cinema, di solito, non c’è. Da domani sera parte la programmazione del “Cinema Sotto le Stelle 2019” a Castelfranco di Sotto con sei proiezioni da godersi insieme all’aria fresca delle serate estive.

L’appuntamento di domani, 30 luglio, è con il film di animazione Inside Out, perfetto sia per i bambini che per gli adulti. Il programma andrà avanti fino al 22 agosto con proiezioni all’aperto sia nel Capoluogo, sia nelle frazioni di Villa Campanile e Orentano.

Le date sono: 30 luglio e 1 agosto a Castelfranco nella pista di pattinaggio di via Don Minzoni (alle “case rosa”); 6 e 8 agosto a Orentano, nel giardino accanto la Chiesa di San Lorenzo; 20 e 22 agosto a Villa Campanile, nel giardino della chiesa “al Quercione”.

I film selezionati per le notti di cinema castelfranchese spaziano nei generi -dall'animazione, al comico alla commedia- e sono tutti grandi successi di botteghino. Interessanti visioni per chi se li fosse persi al momento dell’uscita al cinema e un’ottima occasione per goderseli all’aperto, per chi ha già avuto modo di apprezzarli.

L’iniziativa è organizzata da Arci per conto del Comune di Castelfranco di Sotto.

Tutte le proiezioni partono alle ore 21,30 e sono a ingresso gratuito.

PROGRAMMA COMPLETO:

Castelfranco di Sotto

- Martedì 30 luglio

INSIDE OUT

Regia di Pete Docter.

Animazione, USA 2015

- Giovedì 1 agosto

POLI OPPOSTI

Regia di Max Croci.

COn Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Elena di Cioccio, Anna Safronik.

Commedia, Italia 2014

Orentano

- Martedì 6 agosto

IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO

Di e con Aldo , Giovanni e Giacomo.

Con Giuliana Lojodice, Guadalupe Lancho.

Comico, Italia 2014

- Giovedì 8 agosto

SE DIO VUOLE

Regia di Edoardo Falcoe

Con Marcio Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce.

Commedia, Italia 2015.

Villa Campanile

- Martedì 20 agosto

IL VIAGGIO DI ARLO

Regia di Peter Sohn

Animazione, USA 2015

- Giovedì 22 agosto

PUOI BACIARE LO SPOSO

Regia di Alessandro Genovesi

Con Diego Abantantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo.

Commedia, Italia 2018.

Fonte: Ufficio Stampa

