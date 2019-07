Uffici comunali, il mese di agosto in vigore l’orario estivo

Gli uffici sono aperti al mattino (secondo l’orario consueto) da lunedì al venerdì. Anagrafe aperta dal martedì al sabato. Biblioteca chiusa dal 5 al 25 agosto

Uffici comunali, si ricorda che durante il mese di agosto è in vigore l’orario estivo, che prevede la chiusura al pubblico nel pomeriggio. Gli uffici comunali sono quindi aperti al mattino, secondo l’orario consueto, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per l’Anagrafe (chiusa il lunedì mattina) aperta dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si ricorda – infine – che dal 5 al 25 agosto sarà chiusa la Biblioteca Comunale “Vallesiana”, dove è attualmente in vigore il seguente orario estivo. Sezione adulti: lunedì 15.00-19.00, martedì e giovedì 9.30-13.00 e 15.00-19.00, mercoledì e venerdì 9.30-13.00; sezione ragazzi: martedì e giovedì 15.00-19.00, mercoledì e venerdì 9.30-13.00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

