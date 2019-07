Tragedia al raduno di bikers, arriva la condanna per due giovani

Si torna a parlare della morte di Umberto Barbieri, 16enne di Sesto Fiorentino che venne a mancare dopo un incidente in un raduno clandestino di moto a Montelupo Fiorentino.

I due motociclisti coinvolti nel fatto, minorenni all'epoca, hanno ricevuto la condanna. Si tratta di una messa alla prova, come riporta La Nazione, e i due saranno costretti a fare volontariato.

Una pena alternativa, dunque, che permette di rieducare i due giovani. Uno dei ragazzi dovrà prestare servizio in una associazione di volontariato per cinque mesi, l'altro per otto mesi. Se la prova sarà superata, il giudice cancellerà il reato contestato.

Barbieri morì in un raduno di bikers nel novembre del 2017.

