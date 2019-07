Ben 180 cessioni di droga in 6 mesi, ma l'ultima è andata male per un 28enne nigeriano, regolare in Italia. Infatti la polizia di Firenze lo ha bloccato e arrestato nel sottopasso ferroviario di Firenze Rifredi dopo aver contrattato una dose di eroina, pochi minuti dopo essere sceso dal treno. Le 180 cessioni riguarderebbero, secondo quanto affermato dagli agenti, lo stesso acquirente.

