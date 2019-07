Ha accoltellato la nuora di 39 anni nell'abitazione dove pare entrambe abitino, nel centro di Prato. La donna, una 66enne cinese è stata quindi denunciata dalla polizia per lesioni personali aggravate e non essendo in regola con il permesso di soggiorno stata accompagnata al centro di permanenza per il rimpatrio di Roma-Ponte Galeria. La 39enne, connazionale dell'altra donna, non avrebbe riportato ferite gravi.

