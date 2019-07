Campionato Italiano MiniTrial B, prima vittoria per l'empolese Antonio Cicchino

Prima vittoria nel Campionato Italiano MiniTrial B per l'empolese Antonio Cicchino a Paularo, in Friuli Venezia Giulia. Il ragazzo, 16 anni appena compiuti, è al momento al quarto posto in classifica generale a due gare dalla fine. Cicchino è iscritto al motoclub Empoli Racing e fa parte della squadra Trial Academy. L'anno scorso sulla sua moto Beta 125 ha vinto il trofeo Centro Sud ed è arrivato secondo al trofeo Master beta 2018 nella sua categoria. Quest'anno partecipa per la prima volta al campionato italiano MiniTrial dedicato ai giovanissimi (dagli 8 anni compiuti).

