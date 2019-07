Cantieri in biblioteca, chiusa via Leonardo Da Vinci

Per consentire le lavorazioni di cantiere alla biblioteca comunale di Empoli Renato Fucini, giovedì 1 agosto 2019, dalle 7 alle 17, sarà chiusa al traffico la strada via Leonardo da Vinci nel tratto tra via Dei Neri e via Cavour. In via Leonardo Da Vinci sarà posizionato un mezzo con betoniera e pompa per la realizzazione del getto di calce struzzo necessario per il rifacimento del solaio del piano terra della biblioteca. Terminato il lavoro, la strada verrà riaperta al traffico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli